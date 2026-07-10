Мошенники наживаются на слухах о блокировке Apple в РФ

В России резко выросло количество мошеннических сайтов, предлагающих подарочные карты и сертификаты Apple. Злоумышленники воспользовались новостями о предупреждении ФАС в адрес компании. Антимонопольное ведомство потребовало от Apple до 15 июля 2026 года устранить нарушения, связанные с дискриминацией российских поисковых систем и неисполнением требований по предустановке отечественного ПО. В случае игнорирования компании грозит штраф до 4 млрд рублей. об этом сообщает Известия.

С 8 июня по 8 июля зарегистрировано 2659 доменов с упоминанием Apple — около 85 в сутки. После предупреждения ФАС за пять дней появилось 178 новых фишинговых доменов, что на 109% выше обычного уровня. Аналогичный всплеск наблюдался после удаления приложений VK из App Store.

Спрос на услуги по оплате покупок в App Store, продлению подписки iCloud и смене региона учетной записи вырос более чем в десять раз с апреля по июль. Объем серого рынка таких услуг может составлять от 5 до 15 млрд рублей в год.

Мошенники используют одноразовые сайты с символикой Apple и Telegram-каналы, зарегистрированные на виртуальные сим-карты. Они предлагают «последнюю возможность» пополнить счет или купить сертификаты, играя на страхе пользователей. Схемы обмана включают продажу неработающих сертификатов, кражу логинов и паролей, а также блокировку устройств с требованием выкупа от 10 до 60 тыс. рублей.

Эксперты предупреждают: до 40% кодов пополнения Apple ID, продаваемых «с рук», недействительны. Они либо уже активированы, либо оплачены с украденных карт. Специалисты советуют пользоваться только проверенными сервисами, не передавать личные данные и избегать переводов на счета физических лиц.