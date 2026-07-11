Окаменелости на Эвересте подтвердили морское происхождение пород

Вершина Эвереста покрыта известняком морского происхождения, выяснили геологи. В породах рядом с вершиной найдены остатки трилобитов, морских лилий и мелких ракообразных, живших в древнем океане. пишет Science XXI.

Эти осадочные породы образовались на морском дне сотни миллионов лет назад, задолго до появления Гималаев. Позже, при столкновении Индийской и Евразийской плит, они были подняты почти на 9 км над уровнем моря.

Сохранившиеся окаменелости часто представлены небольшими фрагментами, поскольку известняк пережил сильные деформации при формировании горной системы.

Находки подтверждают морское происхождение пород формации Джомолунгма и служат важным свидетельством процессов, приведших к образованию Гималаев после закрытия древнего океана Тетис.

История Эвереста отражает не только формирование самой высокой горы Земли, но и длительную геологическую эволюцию планеты.