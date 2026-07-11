В Казани число платных парковок выросло на 1,1 тыс. мест

Сеть платных муниципальных парковок в Казани расширилась. Общее количество машино-мест увеличилось на 1 154 и теперь составляет 17 399, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана. пишет TatCenter.

В реестр добавили 18 новых зон. Они расположены на улицах А. Еники, Кул Гали, проспекте Победы, Ю. Фучика и других участках в разных районах города.

Также скорректировали схему действующих парковок. Изменения коснулись улиц Достоевского, Газовой, Шаляпина, Красной Позиции, Аделя Кутуя, Восстания, проспектов Ямашева и Ибрагимова и многих других адресов.

В большинстве новых зон час парковки обойдется в 30 рублей, на отдельных участках — в 50 рублей.