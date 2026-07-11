Наука

Ученые выяснили, какие горячие напитки продлевают жизнь

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые выяснили, что кофе, зеленый и черный чай...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Регулярное употребление кофе, зеленого и черного чая может способствовать увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные крупных научных проектов. об этом сообщает TechInsider.

Согласно данным UK Biobank, люди, выпивающие одну-две чашки кофе в день, в среднем живут дольше. Азиатские исследования показали, что у любителей до пяти чашек кофе риск смерти от любых причин ниже на 28%. Полезные свойства кофе связывают с полифенолами и кофеином.

Зеленый чай также снижает риск онкологии, сердечных заболеваний и общей смертности. Ключевое соединение — эпигаллокатехин галлат (EGCG). Метаанализ 2025 года подтвердил, что его регулярное употребление уменьшает риск некоторых видов рака.

Черный чай, популярный на Западе, помогает снижать давление и уровень «плохого» холестерина. Его употребление связано с замедлением ухудшения когнитивных функций в пожилом возрасте. Любители более двух чашек чая в день имеют риск смерти на 9–13% ниже.

Травяные чаи тоже полезны: мятный облегчает симптомы синдрома раздраженного кишечника, ромашковый улучшает сон, а чай из гибискуса снижает давление. Ученые опровергли миф о том, что молоко в чае нейтрализует его пользу.

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