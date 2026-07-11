Наука

Ученые создали искусственную клетку, способную расти и делиться

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые создали искусственную клетку SpudCell, с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Искусственная клеточная система, способная поглощать вещества, расти и делиться, разработана учеными. SpudCell — так назвали лабораторную модель, которая воспроизводит ключевые процессы живых клеток. Исследование пока опубликовано в виде препринта и не прошло рецензирование. об этом сообщает Science XXI.

Специалисты из Университета Миннесоты создали максимально упрощенную систему, сохраняющую основные свойства живой клетки. Для этого использовалась химически определенная смесь из 36 ферментов, искусственная мембрана и сокращенный набор генетического материала.

SpudCell не является полноценным живым организмом. Она не вырабатывает энергию самостоятельно и не создает некоторые необходимые структуры, поэтому требует внешних питательных веществ и дополнительных компонентов.

Главное достижение — искусственная система смогла воспроизвести полный цикл роста и деления. Ранее ученые создавали лишь отдельные элементы клеточных механизмов, но получить структуру, проходящую несколько этапов жизненного цикла, было сложнее.

Новая технология может помочь изучить фундаментальные процессы возникновения жизни и понять, какие механизмы были необходимы для перехода от простых химических систем к первым клеткам. В будущем подобные искусственные клетки могут использоваться как биологические производственные платформы для создания лекарств и материалов. Однако до практического применения еще далеко — SpudCell остается экспериментальной системой, и дальнейшие работы должны подтвердить ее стабильность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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