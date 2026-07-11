Китайский детектор JUNO сделал первый шаг к разгадке массы нейтрино

Китайская подземная нейтринная обсерватория JUNO получила первые научные результаты. За 59 дней работы установка помогла значительно повысить точность измерений свойств элементарных частиц. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на Китайскую академию наук. пишет Science XXI.

JUNO расположена глубоко под землей в провинции Гуандун. Детектор изучает нейтрино — частицы, которые почти не взаимодействуют с веществом и проходят сквозь планеты и людей без следа. Главная задача — определить иерархию масс нейтрино, то есть порядок расположения масс трех известных типов этих частиц. Физики не знают точного ответа уже десятилетиями.

Первые измерения повысили точность двух параметров нейтринных колебаний примерно в 1,6 раза по сравнению с предыдущими экспериментами. Это подтвердило, что детектор работает согласно расчетам и способен решать сложные задачи современной физики.

Установка использует сферическую емкость с жидким сцинтиллятором массой около 20 тысяч тонн. При взаимодействии нейтрино с веществом возникают слабые вспышки света, которые фиксируют тысячи датчиков. Это позволяет анализировать поведение частиц, невидимых напрямую.

Специалисты отмечают, что первые результаты — только начало. Накопление новых данных поможет приблизиться к определению порядка масс нейтрино и проверить существующие модели физики элементарных частиц. Исследователи считают, что результаты JUNO могут иметь значение для поиска новых законов природы за пределами Стандартной модели.