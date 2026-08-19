Технологии

YouTube будет засчитывать просмотры сразу после запуска видео

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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YouTube объявил об изменении правил подсчёта просмотров. Теперь просмотр будет засчитываться сразу, как только видео начнёт воспроизводиться или зритель зайдёт на прямую трансляцию. Раньше для засчёта нужно было смотреть ролик минимум 30 секунд.

Новый порядок уже действует для коротких роликов Shorts с прошлого года. В компании пояснили, что изменение должно устранить расхождение в подсчёте коротких и полноценных видео.

Из-за этого общее число просмотров заметно вырастет, даже если зрители будут закрывать видео через пару секунд. СМИ отмечают, что публичный счётчик просмотров станет менее полезным для оценки реальной популярности ролика. Для авторов и рекламодателей эта цифра будет не так важна.

Новые правила вступают в силу с 24 августа.

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