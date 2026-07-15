Агрессивный безбилетник в казанском трамвае пригрозил «уничтожить» пассажиров
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Казани вечером 13 июля в трамвае маршрута №7 произошел конфликт с участием безбилетников. Двое мужчин отказались платить за проезд, распивали спиртное и нецензурно выражались. Вагоновожатая остановила трамвай на остановке «Деревня Универсиады», надеясь, что нарушители выйдут, но ситуация обострилась. Один из безбилетников начал вести себя агрессивно и кричать: «Никто никуда отсюда не уйдет! Любого сейчас уничтожу!».
Трамвай простоял более 15 минут. Пассажиры вступились за контролеров. До приезда полиции нарушители скрылись, но на них написано заявление в правоохранительные органы. Видео инцидента опубликовал Метроэлектротранс.
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