Агрессивный безбилетник в казанском трамвае пригрозил «уничтожить» пассажиров

В Казани вечером 13 июля в трамвае маршрута №7 произошел конфликт с участием безбилетников. Двое мужчин отказались платить за проезд, распивали спиртное и нецензурно выражались. Вагоновожатая остановила трамвай на остановке «Деревня Универсиады», надеясь, что нарушители выйдут, но ситуация обострилась. Один из безбилетников начал вести себя агрессивно и кричать: «Никто никуда отсюда не уйдет! Любого сейчас уничтожу!».

Трамвай простоял более 15 минут. Пассажиры вступились за контролеров. До приезда полиции нарушители скрылись, но на них написано заявление в правоохранительные органы. Видео инцидента опубликовал Метроэлектротранс.