Криминал

Агрессивный безбилетник в казанском трамвае пригрозил «уничтожить» пассажиров

Служба новостей Автор статьи
Конфликт с безбилетниками в казанском трамвае №...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани вечером 13 июля в трамвае маршрута №7 произошел конфликт с участием безбилетников. Двое мужчин отказались платить за проезд, распивали спиртное и нецензурно выражались. Вагоновожатая остановила трамвай на остановке «Деревня Универсиады», надеясь, что нарушители выйдут, но ситуация обострилась. Один из безбилетников начал вести себя агрессивно и кричать: «Никто никуда отсюда не уйдет! Любого сейчас уничтожу!».

Трамвай простоял более 15 минут. Пассажиры вступились за контролеров. До приезда полиции нарушители скрылись, но на них написано заявление в правоохранительные органы. Видео инцидента опубликовал Метроэлектротранс.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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