Экономика

Срок оспаривания кадастровой стоимости признан неразумным

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Конституционный суд признал неразумным шестимес...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Конституционный суд РФ постановил, что шестимесячный срок для оспаривания кадастровой стоимости недвижимости является неразумным и неадекватным. Законодателю поручено внести изменения в законодательство. До этого граждане смогут обращаться за внесудебной корректировкой в течение года с момента, когда узнали о налоговых последствиях.

Поводом для решения стали жалобы жителей Оренбургской и Самарской областей. У одного из заявителей кадастровая стоимость двух участков составляла от 4,5 млн до 9,1 млн рублей, хотя рыночная не превышала 515 тыс. рублей. Из-за этого чиновники требовали уплатить налоги на сумму до 490 тыс. рублей. У другого заявителя кадастровая стоимость здания в Орске площадью около 3 тыс. кв. м была установлена в 53,5 млн рублей, тогда как рыночная цена не превышала 1,4 млн рублей.

Оба заявителя пытались добиться приравнивания кадастровой стоимости к рыночной через суд, но получали отказ из-за пропуска полугодового срока. Они прошли все инстанции вплоть до Верховного суда, после чего обратились в КС. Суд признал, что такой срок не может считаться разумным, и предписал внести изменения в закон.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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