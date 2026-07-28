Экономика

Индия проявила интерес к закупкам российского арктического СПГ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Индия проявляет интерес к закупкам сжиженного п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Индия рассматривает возможность приобретения сжиженного природного газа, добываемого в российской части Арктики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, подчеркнув важность энергетического партнерства между странами.

По словам дипломата, Нью-Дели уже участвует в проектах «Ванкорнефть», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «Сахалин-1», а теперь присматривается к закупкам арктического СПГ. Стороны также обсуждают расширение морских перевозок по маршруту Владивосток – Ченнаи и совместное использование Северного морского пути.

В конце 2025 года был подписан меморандум о подготовке кадров для полярных судов, следующим этапом станет соглашение о сотрудничестве в арктических грузоперевозках. Посол России в Индии Денис Алипов подтвердил готовность Москвы обеспечить любые потребности республики в энергоресурсах.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Россию стабильным и надежным поставщиком нефти. Индийское правительство официально допустило возможность закупок российского сжиженного природного газа.

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