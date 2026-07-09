Сумчатого муравьеда исключили из числа видов под угрозой вымирания

Сумчатый муравьед, также известный как намбат, больше не считается видом, находящимся под угрозой исчезновения. Это решение принято после успешных мер по сохранению популяции. В последние годы численность этих животных значительно возросла благодаря программам защиты и восстановления среды обитания. Специалисты отмечают, что намбаты теперь встречаются в дикой природе чаще, чем десятилетие назад. Исключение из списка угрожаемых видов стало важным этапом в сохранении биоразнообразия Австралии. сообщает N + 1.