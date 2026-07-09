Сумчатого муравьеда исключили из числа видов под угрозой вымирания
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Сумчатый муравьед, также известный как намбат, больше не считается видом, находящимся под угрозой исчезновения. Это решение принято после успешных мер по сохранению популяции. В последние годы численность этих животных значительно возросла благодаря программам защиты и восстановления среды обитания. Специалисты отмечают, что намбаты теперь встречаются в дикой природе чаще, чем десятилетие назад. Исключение из списка угрожаемых видов стало важным этапом в сохранении биоразнообразия Австралии. сообщает N + 1.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец