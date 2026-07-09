Технологии

Сумчатого муравьеда исключили из числа видов под угрозой вымирания

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Сумчатый муравьед (намбат) исключен из списка в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сумчатый муравьед, также известный как намбат, больше не считается видом, находящимся под угрозой исчезновения. Это решение принято после успешных мер по сохранению популяции. В последние годы численность этих животных значительно возросла благодаря программам защиты и восстановления среды обитания. Специалисты отмечают, что намбаты теперь встречаются в дикой природе чаще, чем десятилетие назад. Исключение из списка угрожаемых видов стало важным этапом в сохранении биоразнообразия Австралии. сообщает N + 1.

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