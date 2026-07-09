The Lancet предупредил о кишечной инфекции, передающейся половым путем
Ученые Кембриджского университета и специалисты Агентства по безопасности здравоохранения Британии предупреждают: незащищенный половой контакт может привести к заражению шигеллезом. Это бактериальное заболевание вызывает тяжелую диарею, боль в животе и лихорадку. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases. пишет Planet Today.
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