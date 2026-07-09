Наука

The Lancet предупредил о кишечной инфекции, передающейся половым путем

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Ученые Кембриджского университета и специалисты Агентства по безопасности здравоохранения Британии предупреждают: незащищенный половой контакт может привести к заражению шигеллезом. Это бактериальное заболевание вызывает тяжелую диарею, боль в животе и лихорадку. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases. пишет Planet Today.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Гороскопы

17 часов назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

клопы в доме откуда

Новости России

день назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Интересное в Казани

3 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

ремонт приточно-вытяжной вентиляции в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Польза

14 часов назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Технологии

день назад

BGR выявил ключевые проблемы владельцев смартфонов Redmi

Новости России

день назад

Пенсионные расчеты больше не будут прежними: новый закон меняет порядок подсчета стажа
Новости Татарстана
46 минут назад

Первый АГРО КООП класс открылся в Татарстане

В селе Мокрые Курнали Алексеевского района откр...

Новости Татарстана

22 минуты назад

Охрана детских лагерей в Татарстане обойдется в 230 рублей в час

Технологии

час назад

Выбираем лучшие камерофоны 2026 года

Новости России

час назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Новости Татарстана

2 часа назад

В Буинске 12-летний мальчик едва не утонул в пруду
В Египте установили корпус реактора на втором э...
Технологии
час назад

В Египте установили корпус реактора на втором энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

Технологии

3 часа назад

Россиян предупредили об опасности кнопки «отписаться» в письмах

Наука

4 часа назад

Клеточная терапия улучшила состояние пациентов с болезнью Паркинсона

Новости Казани

4 часа назад

Дипломы вручили выпускникам Казанского филиала РГУП им. Лебедева
Дефицит земель для многодетных семей в Казанско...
Интересное в Казани
6 дней назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы