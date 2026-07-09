Выбираем лучшие камерофоны 2026 года

Летом 2026 года на рынке представлено девять моделей, лидирующих в рейтинге DXOMARK. Этот французский независимый тест, основанный в 2012 году, оценивает камеры смартфонов по сотням параметров. Методология версии 6 включает лабораторные измерения и перцептуальный анализ снимков. Итоговый балл — взвешенное среднее, где фото и видео имеют наибольший вес. На июль 2026 года лидер — Huawei Pura 80 Ultra с 175 баллами, за ним следуют Vivo X300 Pro (171 балл) и Vivo X300 Ultra (170 баллов). пишет Российская газета.

Флагманы: Huawei Pura 80 Ultra набрал рекордные 175 баллов, лидируя во всех субкатегориях. Его уникальный зум-модуль Switchable Dual Telephoto Camera обеспечивает четыре физических фокусных расстояния. Система XMAGE отвечает за естественную передачу света. Недостатки: незначительные сдвиги цвета и редкие артефакты видео. Устройство работает на Kirin 9020 без Google-сервисов.

Vivo X300 Pro (171 балл) — второе место, дешевле X300 Ultra. Видео — 169 баллов, лучший результат среди Android. Портретный режим — лучший в мире. Недостатки: сдвиги баланса белого, нехарактерные детали при длинном зуме, узкое поле зрения ультраширика.

Vivo X300 Ultra (170 баллов) — третье место. Основная камера 200 Мп с сенсором Sony LYT-901 и Zeiss T*, фокусное расстояние 35 мм создаёт «пленочную» эстетику. Телефото — лидер субкатегории. Для фанатов доступен набор с телеобъективами. Недостатки: проблемы с групповыми портретами, шум в видео при слабом освещении.

Субфлагманы: Xiaomi 15T Pro (149 баллов) — лидер в категории $600-800. Полноценный 5× перископный зум, 4K@120fps. Недостатки: неточные тона кожи, слабый ультраширокий модуль. Samsung Galaxy S25 — стабильная тройная камера, но без 5× зума. Цветопередача точная, видео стабильное. iPhone 17 — базовая модель без телефото, но с отличной цветопередачей и лучшей стабилизацией видео.

Золотая середина: Tecno Camon 50 Ultra 5G (146 баллов) — рекорд в категории до $600. Тройная камера, технология Universal Tone для точной передачи тонов кожи. Слабое место — видео (132 балла). Google Pixel 10a — двойная камера, естественная цветопередача, но слабые видео и ночная съемка. Pixel 9a — бюджетный вариант с хорошим портретным режимом, но без телефото.

Рейтинг DXOMARK полезен, но разрыв между моделями невелик. Выбор камерофона — это поиск устройства с подходящими фото- и видеовозможностями. Huawei — для зума, Vivo X300 Ultra — для портретов, Xiaomi — для универсальности, Tecno — для семейных снимков, Pixel — для постобработки.