Атмосферный фронт принесет в Татарстан грозы и туман

Погода в Татарстане заметно ухудшится в последний рабочий день недели, 10 июля. По данным Гидрометцентра республики, местами ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра до 15–18 метров в секунду. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман. об этом сообщает Вечерняя Казань.

Ночью температура воздуха опустится до 14–19 градусов, днем поднимется до 21–26, на юге и западе республики — до 30. В субботу, 11 июля, местами снова пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается 13–18 градусов, днем — от 23 до 28.

В воскресенье, 12 июля, через регион пройдет атмосферный фронт, который принесет умеренный дождь в большинство районов. Ночью температура составит 13–18 градусов, днем — не выше 20–25.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели дожди продолжатся. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов.