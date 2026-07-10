Новости Татарстана

Атмосферный фронт принесет в Татарстан грозы и туман

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Атмосферный фронт принесет в Татарстан грозы, т...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Погода в Татарстане заметно ухудшится в последний рабочий день недели, 10 июля. По данным Гидрометцентра республики, местами ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра до 15–18 метров в секунду. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман. об этом сообщает Вечерняя Казань.

Ночью температура воздуха опустится до 14–19 градусов, днем поднимется до 21–26, на юге и западе республики — до 30. В субботу, 11 июля, местами снова пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается 13–18 градусов, днем — от 23 до 28.

В воскресенье, 12 июля, через регион пройдет атмосферный фронт, который принесет умеренный дождь в большинство районов. Ночью температура составит 13–18 градусов, днем — не выше 20–25.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели дожди продолжатся. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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