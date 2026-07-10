Для реконструкции моста через Ошняк в Татарстане изымут участки
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В Рыбно-Слободском районе Татарстана частично изымут земельные участки для реконструкции автомобильного моста через реку Ошняк на трассе «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. сообщает Kazanfirst.ru.
Документ предусматривает изъятие земель для государственных нужд республики. Всего планируется изъять 4 865 квадратных метров из участков общей площадью 57 249 квадратных метров. Земельные участки находятся в собственности двух физических лиц, изъятие будет произведено частично у каждого владельца.
«Главтатдортранс» проведёт кадастровые работы, определит размер компенсации и подготовит необходимые документы. Если договориться с собственниками не удастся, вопрос может быть передан в суд. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство земельных и имущественных отношений РТ.
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