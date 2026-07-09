В Египте установили корпус реактора на втором энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

На втором энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте завершилась установка корпуса реактора. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что до завоза ядерного топлива на площадку остались считанные месяцы. «Это новое качество стройки: два энергоблока переходят в статус объекта использования атомной энергии», — отметил он. сообщает Вести.

Монтаж корпуса выполнен по технологии open top, когда защитные оболочки еще строятся. Такой метод ускоряет возведение блока. Директор по сооружению второго блока Михаил Сяткин пояснил: «Мы выигрываем время для последующих операций — монтажа парогенератора и сварки главного циркуляционного трубопровода».

АЭС «Эль-Дабаа» станет одной из самых безопасных в мире. Защитная оболочка из армированного бетона толщиной более метра предохраняет реактор от внешних воздействий. Технологические процессы контролируют дублирующие друг друга автоматизированные системы.

Директор по проектированию станции Владислав Васин подчеркнул: «Проект учел уроки Фукусимы, требования МАГАТЭ и опыт эксплуатации аналогичных блоков в России. По безопасности это передовой энергоблок».

Первый из четырех энергоблоков запустят в 2028 году. К 2030-му АЭС выйдет на проектную мощность 4,8 тыс. мегаватт, обеспечивая десятую часть энергопотребления Египта.