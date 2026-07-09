В Буинске 12-летний мальчик едва не утонул в пруду

В Буинске 12-летний подросток едва не утонул, купаясь в городском пруду. Ребенка спасли дежурившие на берегу спасатели, которые вытащили его из воды и провели реанимацию. После этого мальчика передали бригаде скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в реанимации Буинской центральной районной больницы. Инцидент произошел на одном из водоемов в черте города. сообщает ProGorodChelny.ru.