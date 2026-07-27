На форуме «Ростки» в Казани презентуют российско-китайский атлас инвестиций
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Российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества, над которым работали несколько лет, представят на форуме «Ростки» в Казани. Документ подготовлен при участии посольства Китая в России и Союза китайских предпринимателей.
В атласе собраны все преференциальные режимы и меры поддержки в российских регионах — это своего рода путеводитель для инвесторов из КНР. Замдиректора департамента Минэкономразвития Иван Иванников отметил, что издание поможет китайским партнерам оценить инвестиционный ландшафт страны и выбрать подходящую площадку для бизнеса.
Презентация пройдет в рамках деловой программы форума, который ежегодно собирает представителей власти и бизнеса из разных стран.
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