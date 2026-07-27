На форуме «Ростки» в Казани презентуют российско-китайский атлас инвестиций

Российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества, над которым работали несколько лет, представят на форуме «Ростки» в Казани. Документ подготовлен при участии посольства Китая в России и Союза китайских предпринимателей.

В атласе собраны все преференциальные режимы и меры поддержки в российских регионах — это своего рода путеводитель для инвесторов из КНР. Замдиректора департамента Минэкономразвития Иван Иванников отметил, что издание поможет китайским партнерам оценить инвестиционный ландшафт страны и выбрать подходящую площадку для бизнеса.

Презентация пройдет в рамках деловой программы форума, который ежегодно собирает представителей власти и бизнеса из разных стран.