Что покажут на презентации Samsung Galaxy Unpacked 22 июля

Samsung проведет очередное мероприятие Galaxy Unpacked 22 июля в Лондоне. Компания обещает «новейшие инновации» в сегменте складных устройств. По слухам, главными новинками станут Galaxy Z Flip 8 и сразу две модели Z Fold — базовая и Ultra. пишет TechInsider.

Z Flip 8 получит переработанный шарнир, улучшенную производительность и более легкий корпус. Однако из-за глобального дефицита оперативной памяти серьезных изменений в дизайне не ожидается — это скорее эволюционное обновление.

С линейкой Z Fold ситуация интереснее. Базовая модель Z Fold 8, по слухам, обзаведется более широким основным дисплеем, но может лишиться одной из трех задних камер. А Z Fold 8 Ultra станет флагманом: дисплей с менее заметной складкой, новый процессор, три камеры и, возможно, более быстрая зарядка.

Кроме смартфонов, на мероприятии могут показать Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 и умные очки на Android XR. Впрочем, часть устройств Samsung может придержать до осени. Трансляция начнется 22 июля в 16:00 по Москве на сайте Samsung.com и YouTube-канале компании.