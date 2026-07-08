Новости Казани

Фаррахов выведет КГМУ за рамки обычного вуза

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Айрат Фаррахов, назначенный ректором Казанского государственного медицинского университета три месяца назад, рассказал о масштабных планах развития вуза. Должность ему предложил лично раис Татарстана Рустам Минниханов. Для экс-депутата Госдумы это возвращение в родной регион, где он ранее шесть лет возглавлял минздрав. С КГМУ у Фаррахова давние связи: здесь он учился, преподавал и встретил будущую жену. пишет Вечерняя Казань.

Университет намерен создать медицинский квартал, внедрить инновации и войти в топ-3 вузов России. Первым шагом станет укрепление сотрудничества с Минздравом Татарстана. Для решения кадрового дефицита на юго-востоке республики в Альметьевске откроют полноценный институт. Сейчас там обучаются всего шесть ординаторов, но к 2034 году планируется набор с первого курса. Профессора будут регулярно работать в Альметьевске, а ректор намерен бывать там не реже раза в неделю.

Для медиков из районных больниц создадут мобильный симуляционный центр. Также появится школа пациентов для студентов, где они будут общаться с хроническими больными. Цель — снизить госпитализации на 15% и смертность. Университет станет цифровым: до 2028 года проведут аудит и оцифруют данные, а с 2029 года внедрят цифрового клинического двойника для безопасной отработки навыков.

Первым в Казани КГМУ создаст медицинский квартал на улицах Бутлерова, Толстого и Чехова. «Медицинская долина Казани» по модели Сколтеха откроется до 2034 года. Проект объединит здания вуза и клиник, а вокруг появятся технопарки. Идею одобрил Минниханов, сейчас готовится концепция.

Вуз планирует нарастить доходы от научных проектов: сейчас они нулевые, к 2034 году — до 8%. Доходы от IT-разработок вырастут до 2%. Доля внебюджетных средств может достичь 52%. Все выпускники будут обучены работе с ИИ, а 50% врачей России вовлекут в платформу непрерывного образования.

Сейчас в КГМУ идет приемная кампания. На стоматологию подано более трех тысяч заявлений, на лечебное дело — 4,5 тысячи. Стоматология — одно из самых дорогих направлений: 450 тысяч рублей в год, цена выросла на 17%. Ректор предупреждает о высокой конкуренции и невозможности перевода на другие специальности.

Нововведение года — система наставничества после ординатуры. Студенты обязаны отрабатывать обучение под контролем опытного специалиста. Фаррахов считает, что это гарантирует опыт и трудоустройство. Сам он в 1993 году с отличием окончил вуз, но столкнулся с трудностями при поиске работы. Теперь студенты смогут предлагать изменения в законы через рабочую группу при университете.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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