Наука

Физики объяснили стабильность маленьких капель

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые объяснили стабильность маленьких капель ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые выяснили, почему крошечные капли жидкости остаются устойчивыми. Исследователи из Казанского федерального университета провели серию экспериментов. Они изучали поведение капель диаметром менее миллиметра. Оказалось, что ключевую роль играет поверхностное натяжение. При определенных условиях оно предотвращает слияние капель. Результаты работы опубликованы в научном журнале. Открытие может найти применение в микрофлюидике и биотехнологиях. сообщает N + 1.

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