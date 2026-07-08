Физики объяснили стабильность маленьких капель
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Ученые выяснили, почему крошечные капли жидкости остаются устойчивыми. Исследователи из Казанского федерального университета провели серию экспериментов. Они изучали поведение капель диаметром менее миллиметра. Оказалось, что ключевую роль играет поверхностное натяжение. При определенных условиях оно предотвращает слияние капель. Результаты работы опубликованы в научном журнале. Открытие может найти применение в микрофлюидике и биотехнологиях. сообщает N + 1.
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