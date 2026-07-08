АФК «Система» поможет автоматизировать российские библиотеки с помощью ИИ

АФК «Система» совместно с Российской государственной библиотекой (РГБ) разработает комплексную ИИ-платформу для автоматизации ключевых библиотечных процессов. В перспективе решение предложат всем библиотекам страны. В основе платформы — аналитическая нейросетевая справочно-информационная система (АНСИС) на отечественном ПО из реестра Минцифры. Инфраструктура и данные разместятся на серверах РГБ, а прикладные ИИ-решения создаются на базе MWS AI Agents Platform. Ключевые компоненты уже включены в Единый реестр российского ПО. об этом сообщает РБК Компании.

В России сегодня более 40 тысяч публичных библиотек с фондом почти 900 млн единиц хранения. Вручную обрабатывать поступления и вести библиографические записи становится затруднительно. «Ценность проекта — не в отдельных решениях, а в тиражируемой модели для всей отрасли. То, что опробуют в РГБ, смогут использовать другие библиотеки», — отметил Денис Филиппов, гендиректор MWS AI. Работа ведется по трем направлениям: интеллектуальный поиск по научным фондам, аналитика текстов и автоматизация каталогизации.

«При помощи ИИ мы перестаем обрабатывать поступления и начинаем работать с фондом как с массивом знаний. Каталогизация, поиск, аналитика нарративов — это способ дать доступ к тому, что уже существует», — сказал гендиректор РГБ Вадим Дуда. Хранилище библиотеки содержит более 3,7 млн авторефератов, диссертаций и других трудов. Сейчас библиографы ищут источники вручную, по ключевым словам; при нестандартных запросах релевантные материалы остаются незамеченными. Интеллектуальная система семантического поиска будет находить источники по смыслу, а не только по терминам. На пилоте ИИ находил подходящие работы как минимум в семи случаях из десяти — обычный поиск дает значительно более низкий результат.

Исследовательский фонд РГБ насчитывает около миллиона единиц хранения. Для работы с оцифрованными фондами разработают два инструмента: ИИ-поиск по полному тексту книг и анализ нарративов для отслеживания тематических паттернов. Последнее решение будет открыто для вузов. Ежегодно РГБ получает около 100 тыс. обязательных экземпляров новых изданий. Специалист вручную присваивает библиотечные индексы, на одну запись уходит более 30 минут. Теперь ИИ будет формировать предложения по рубрикам, индексам и метаданным.

Корпорация сотрудничает с крупнейшей библиотекой страны на системной основе. В этом году благотворительный фонд АФК «Система» и РГБ при поддержке МТС провели Всероссийский конкурс «Библиотечная Система». Он направлен на развитие библиотек как современных центров притяжения. Призерами стали 15 специалистов и 7 библиотек из 17 регионов. Общий фонд конкурса — 7,9 млн рублей, распределенный в трех номинациях. Поддержку получили проекты цифровизации региональных библиотек, например, библиотека подмосковных Луховиц создает профориентационную площадку с VR-технологиями, а в библиотеке Гурьевска в Кузбассе появится подростковое пространство для сохранения исторической памяти.