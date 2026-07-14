Экономика

Банк России может повысить ключевую ставку впервые с октября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банк России может повысить ключевую ставку на з...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На заседании 24 июля совет директоров Банка России может ужесточить денежно-кредитную политику. Зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что при принятии решения «не вправе закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания». Базовый прогноз предполагает сохранение ставки на уровне 14,25% годовых, но не исключается повышение до 14,5%.

В июне годовая инфляция ускорилась до 6,02% — максимума с начала 2026 года. Месячный рост цен составил 0,87%. Основной вклад внесло удорожание бензина почти на 20% в годовом выражении и почти на 7% — в месячном. Также заметно выросли тарифы на услуги почтовой и мобильной связи.

Статистика инфляционных ожиданий за июль пока не опубликована, но их рост вероятен на фоне ослабления рубля. При недельной инфляции не ниже 0,2% создаются условия для повышения ставки. Если рост цен не замедлится к сентябрю, ужесточение политики станет необходимостью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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