Apple может отказаться от чипов M6 Max и M6 Ultra ради ИИ

Журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники сообщил, что Apple этой осенью представит только базовый чип M6. Версии Pro, Max и Ultra выпускать не планируется, за исключением M5 Ultra, который компания по-прежнему намерена представить.

Вместо развития линейки M6 Apple сосредоточится на новом поколении процессоров M7. Сейчас компания уже тестирует эти чипы. Ожидается, что базовый M7 выйдет в первой половине 2027 года, затем появятся версии Pro и Max, а в 2028 году дебютирует M7 Ultra.

По словам Гурмана, такой шаг станет беспрецедентным для Apple. Ранее компания пропускала отдельные модификации процессоров, но никогда полностью не отказывалась от выпуска сразу нескольких флагманских версий одного поколения.

Главная причина изменения стратегии — искусственный интеллект. Источники Bloomberg утверждают, что Apple готовит масштабную переработку архитектуры M7, особенно версии Ultra. Новый процессор должен значительно ускорить работу ИИ-моделей и приблизиться по возможностям к специализированным ускорителям вроде NVIDIA Blackwell.

Официально Apple эту информацию пока не комментировала. Если планы подтвердятся, линейка M6 станет одной из самых необычных в истории Apple Silicon.