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На поддержку сельских почтальонов в Татарстане выделили 55,3 млн рублей

Служба новостей Автор статьи
Министр цифрового развития Татарстана Илья Начв...

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В День российской почты министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин поздравил работников отрасли. Он подчеркнул, что почтовая связь остается важнейшим каналом коммуникации, особенно для жителей отдаленных сел и деревень. об этом сообщает ProGorodChelny.ru.

В республике функционирует 1 108 почтовых отделений, где трудятся более 6,2 тысячи человек. Для многих сельчан почта — не только место получения писем и посылок, но зачастую единственная возможность оформить пенсию, заказать лекарства, оплатить счета или воспользоваться банковскими услугами.

За прошлый год почтальоны доставили жителям 55 миллионов писем, 16 миллионов экземпляров газет и 263 тысячи пенсионных выплат. На поддержку сотрудников сельских отделений в 2026 году из бюджета региона направлено 55,3 миллиона рублей. Эти средства получат 2,3 тысячи работников.

Параллельно в регионе модернизируют почтовую инфраструктуру. Планируется обновить 215 сельских отделений, что создаст более комфортные условия для сотрудников и посетителей.

Министр поблагодарил всех работников и ветеранов почтовой связи за преданность делу и добросовестный труд, пожелав им здоровья, благополучия и только хороших новостей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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