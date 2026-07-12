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В Адмиралтейской слободе Казани отреставрируют деревянный дом

Служба новостей Автор статьи
В Казани начнется реставрация деревянного дома ...

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В Казани стартует реставрация деревянного дома №37 на улице Столярова в Адмиралтейской слободе. Фасад здания обновит команда фестиваля «Том Сойер Фест». Специалисты заменят обшивку, обновят доски, воссоздадут утраченные элементы декора, обработают и покрасят древесину. Завершить работы планируют до конца августа. сообщает Татарстан-24.

Реставрация начнется 10 июля в 18:00. Жильцов выселять не будут, основные работы пройдут вечером. Дом, построенный в первой половине XX века, станет вторым объектом фестиваля в этой части слободы после восстановления дома №65 в прошлом году. В проекте участвуют волонтеры.

Адмиралтейская слобода — один из старейших исторических районов Казани. В июне регион включил эту территорию в перечень охраняемых объектов с особыми режимами использования и жесткими градостроительными требованиями для сохранения исторической застройки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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