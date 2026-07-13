На Дальнем Востоке найдены останки человека возрастом 12 тыс. лет

На Дальнем Востоке обнаружены уникальные человеческие останки возрастом около 12 тысяч лет. Находку сделали сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

При исследовании привходовой части пещеры археологи нашли часть нижней челюсти человека с двумя зубами. Кости отлично сохранились, что позволило провести точную радиоуглеродную датировку и подтвердить возраст.

Ранее самыми древними антропологическими находками в регионе считались останки из пещеры Чертовы Ворота возрастом около 6,5 тысяч лет. Новая находка почти вдвое старше.

В РАН подчеркнули, что сохранение костей в Приморском крае — большая редкость. Кислые почвы и влажный муссонный климат обычно полностью разрушают органический материал. Челюсть, пролежавшая в пещере почти 12 тысяч лет в хорошем состоянии, уникальна для региона.