Наука

На Дальнем Востоке найдены останки человека возрастом 12 тыс. лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На Дальнем Востоке найдены останки человека воз...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На Дальнем Востоке обнаружены уникальные человеческие останки возрастом около 12 тысяч лет. Находку сделали сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

При исследовании привходовой части пещеры археологи нашли часть нижней челюсти человека с двумя зубами. Кости отлично сохранились, что позволило провести точную радиоуглеродную датировку и подтвердить возраст.

Ранее самыми древними антропологическими находками в регионе считались останки из пещеры Чертовы Ворота возрастом около 6,5 тысяч лет. Новая находка почти вдвое старше.

В РАН подчеркнули, что сохранение костей в Приморском крае — большая редкость. Кислые почвы и влажный муссонный климат обычно полностью разрушают органический материал. Челюсть, пролежавшая в пещере почти 12 тысяч лет в хорошем состоянии, уникальна для региона.

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