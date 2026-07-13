Наука

Биочернила с клеточными сфероидами ускорили заживление ран

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые Сеченовского университета установили, что использование биочернил с клеточными сфероидами, наносимых портативным биопринтером, значительно ускоряет заживление ран и полностью восстанавливает структуру кожи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе эксперимента на мини-пигах с ишемическими ранами к 18-му дню площадь повреждения в группе со сфероидами сократилась примерно на 90%, тогда как в контрольных группах — не более чем на 30–40%. Средний размер раны в первой группе составил около 1,3 кв. см против 10–11 кв. см в остальных. К 36-му дню у животных, получавших клеточные сфероиды, произошло полное восстановление всех слоев кожи, в то время как без них раны полностью не заживали.

Биочернила созданы на основе фибрин-желатинового гидрогеля с добавлением сфероидов из мезенхимных стромальных клеток жировой ткани. Материал наносили непосредственно на рану с помощью портативного биопринтера.

Как отметила руководитель проекта, заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Сеченовского университета Анастасия Шпичка, ключевую роль играют именно клеточные сфероиды: без них гидрогель не дает значимого ускорения. Это позволяет точнее управлять регенерацией тканей, а не просто механически закрывать рану.

По словам Шпички, в клинической практике такой подход даст возможность комплексно воздействовать на рану — снижать воспаление, стимулировать образование сосудов и запускать восстановление тканей. В перспективе метод может быть особенно востребован при хронических ранах, где стандартные средства часто малоэффективны.

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