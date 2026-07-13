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Каждый десятый работодатель Казани сразу выполняет требования сотрудника, готового уволиться

Служба новостей Автор статьи
Каждый десятый работодатель Казани сразу выполн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Угроза увольнения — рабочий инструмент для 27% казанцев, и каждый десятый работодатель готов сразу пойти на уступки. Таковы данные опроса SuperJob.

Мужчины чаще женщин прибегают к ультиматумам: 32% против 23%. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, таких 34%. А вот результат зависит от настойчивости: 57% добились желаемого, 32% в итоге уволились, а 8% остались на прежних условиях.

Интересно, что женщины успешнее в переговорах: 64% из них получили повышение или улучшение условий, тогда как среди мужчин — только 51%. Зато мужчины чаще увольняются, если не добились своего — 34% против 29%.

Всего 5% работодателей предпочитают расстаться с «неудобным» сотрудником, а 66% готовы обсуждать компромиссы. Так что ультиматум — не всегда риск, иногда это способ получить желаемое.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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