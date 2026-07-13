Наука

Сибирские траппы связали с массовым вымиранием

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Около 252 млн лет назад произошло самое масштаб...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Около 252 млн лет назад исчезло до 90% морских видов. Это самое масштабное вымирание в истории. Ученые связывают катастрофу с вулканической активностью Сибирских траппов. Геохронологические данные показали, что извержения начались до вымирания и продолжались после него.

Ключевую роль сыграли процессы глубоко под землей. Значительная часть магмы распространялась горизонтально в земной коре, образуя силлы. Проникая в осадочные породы с карбонатами и углеводородами, магма нагревала их. Это приводило к выбросу парниковых и токсичных газов. Исследователи считают, что данный механизм мощно повлиял на климат.

Общий объем выброшенного углекислого газа оценивается примерно в 100 тыс. млрд тонн. Однако точные цифры зависят от используемых моделей. Дискуссии продолжаются: какая часть газов поступила из магмы, а какая образовалась при нагревании пород.

Морские экосистемы столкнулись с резким потеплением, снижением уровня кислорода, закислением океана и токсичными веществами. Температура поверхности океана могла повыситься на 10°C. Сочетание этих факторов привело к катастрофическим последствиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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