Сибирские траппы связали с массовым вымиранием

Около 252 млн лет назад исчезло до 90% морских видов. Это самое масштабное вымирание в истории. Ученые связывают катастрофу с вулканической активностью Сибирских траппов. Геохронологические данные показали, что извержения начались до вымирания и продолжались после него.

Ключевую роль сыграли процессы глубоко под землей. Значительная часть магмы распространялась горизонтально в земной коре, образуя силлы. Проникая в осадочные породы с карбонатами и углеводородами, магма нагревала их. Это приводило к выбросу парниковых и токсичных газов. Исследователи считают, что данный механизм мощно повлиял на климат.

Общий объем выброшенного углекислого газа оценивается примерно в 100 тыс. млрд тонн. Однако точные цифры зависят от используемых моделей. Дискуссии продолжаются: какая часть газов поступила из магмы, а какая образовалась при нагревании пород.

Морские экосистемы столкнулись с резким потеплением, снижением уровня кислорода, закислением океана и токсичными веществами. Температура поверхности океана могла повыситься на 10°C. Сочетание этих факторов привело к катастрофическим последствиям.