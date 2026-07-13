Технологии

Эксперт Миронов назвал признаки износа аккумулятора смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец» Алексей Миронов рассказал «Газете.ру» о ключевых симптомах, указывающих на необходимость замены аккумулятора в смартфоне. Помимо быстрой разрядки, существуют и другие признаки поломки элемента питания.

Один из самых опасных факторов — вздутие корпуса. Если задняя крышка или дисплей начинают отходить, а на экране появляются пятна, это говорит о химической реакции внутри батареи с выделением газа. Такое состояние грозит повреждением экрана, материнской платы и даже возгоранием. Замена должна производиться незамедлительно и только специалистом.

К распространенным симптомам относятся внезапные отключения устройства при уровне заряда 20–30%. После подключения к зарядке смартфон может показывать другую емкость. По словам Миронова, старый аккумулятор не обеспечивает стабильное напряжение при пиковых нагрузках, и контроллер питания интерпретирует падение напряжения как критическое, отключая телефон. С этим связаны и произвольные перезагрузки при запуске камеры или игр.

О необходимости замены говорит и увеличение времени зарядки. Из-за роста внутреннего сопротивления эффективность приема энергии снижается, и полный цикл может занимать в 1,5–2 раза дольше обычного. Еще один признак — нагрев в районе задней крышки при повседневном использовании: чтении или просмотре соцсетей. Повышенное сопротивление преобразует часть энергии в тепло, ускоряя порчу батареи.

Также важно отсутствие реакции на подключение зарядного устройства или кратковременное отображение индикатора с последующим погасанием. Миронов пояснил, что в этом случае контроллер питания не способен принять заряд из-за предельного износа батареи. Эксперт рекомендует не откладывать замену аккумулятора при обнаружении нескольких перечисленных признаков, отмечая, что батарея — расходный материал, а ее своевременное обновление продлевает срок службы смартфона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

Новости России

16 часов назад

Пенсия для женщин в России меняется по правилам: возраст, стаж и важные нюансы, о которых нужно знать

черная плесень вред для здоровья

Новости Татарстана

16 часов назад

В Чистополе ликвидируют последствия стихии

Новости России

день назад

Сбербанк уже четвертый день работает по новым правилам: пенсионеры столкнулись с важными изменениями

строительство сауны и бани в Санкт-Петербурге

Польза

день назад

Талия может вернуться без сложных тренировок: нужны всего три простых упражнения

Гороскопы

8 часов назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Бизнес новости Казани

день назад

Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду
Наука
26 минут назад

Создан первый квантовый тепловой двигатель на сверхпроводниках

Европейские ученые создали первый квантовый теп...

Технологии

час назад

Apple может отказаться от чипов M6 Max и M6 Ultra ради ИИ

Наука

час назад

Биочернила с клеточными сфероидами ускорили заживление ран

Бизнес новости Казани

час назад

Каждый десятый работодатель Казани сразу выполняет требования сотрудника, готового уволиться

Новости Казани

час назад

В Татарстане завершился международный чемпионат Tatarstan Junior Open
Выпускники Татарстана получили 460 стобалльных ...
Новости Татарстана
41 минуту назад

Выпускники Татарстана получили 460 стобалльных результатов на ЕГЭ

Наука

5 часов назад

В РФ нашли классический закон турбулентности в магнитном поле Солнца

Кулинария

5 часов назад

Турецкий суп с вермишелью начинается с тертых помидоров: простой рецепт удивляет свежим ароматом

Наука

6 часов назад

Ученые НГТУ создали гель для хранения ценных бактерий без заморозки
На Дальнем Востоке найдены останки человека воз...
Наука
52 минуты назад

На Дальнем Востоке найдены останки человека возрастом 12 тыс. лет