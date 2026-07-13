Эксперт Миронов назвал признаки износа аккумулятора смартфона

Ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец» Алексей Миронов рассказал «Газете.ру» о ключевых симптомах, указывающих на необходимость замены аккумулятора в смартфоне. Помимо быстрой разрядки, существуют и другие признаки поломки элемента питания.

Один из самых опасных факторов — вздутие корпуса. Если задняя крышка или дисплей начинают отходить, а на экране появляются пятна, это говорит о химической реакции внутри батареи с выделением газа. Такое состояние грозит повреждением экрана, материнской платы и даже возгоранием. Замена должна производиться незамедлительно и только специалистом.

К распространенным симптомам относятся внезапные отключения устройства при уровне заряда 20–30%. После подключения к зарядке смартфон может показывать другую емкость. По словам Миронова, старый аккумулятор не обеспечивает стабильное напряжение при пиковых нагрузках, и контроллер питания интерпретирует падение напряжения как критическое, отключая телефон. С этим связаны и произвольные перезагрузки при запуске камеры или игр.

О необходимости замены говорит и увеличение времени зарядки. Из-за роста внутреннего сопротивления эффективность приема энергии снижается, и полный цикл может занимать в 1,5–2 раза дольше обычного. Еще один признак — нагрев в районе задней крышки при повседневном использовании: чтении или просмотре соцсетей. Повышенное сопротивление преобразует часть энергии в тепло, ускоряя порчу батареи.

Также важно отсутствие реакции на подключение зарядного устройства или кратковременное отображение индикатора с последующим погасанием. Миронов пояснил, что в этом случае контроллер питания не способен принять заряд из-за предельного износа батареи. Эксперт рекомендует не откладывать замену аккумулятора при обнаружении нескольких перечисленных признаков, отмечая, что батарея — расходный материал, а ее своевременное обновление продлевает срок службы смартфона.