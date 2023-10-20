«Пусть канает на кладбище»: продюсер Разин пожелал скорой и мучительной смерти Лере Кудрявцевой

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин пожелал скорой и мучительной смерти телеведущей Лере Кудрявцевой. Заявление он сделал прямо в эфире программы на федеральном телеканале.

17 октября в Москве прошел большой концерт памяти Юры Шатунова. Приняли в нем участие многие звезды, исполнив песни Шатунова.

После концерта в бешенство впал Андрей Разин.

"Я боюсь за всех, кто выступил на концерте. Ну, ничего, вот начнут мереть как мухи", - заявил он.

Он отметил, что лично проклянет каждого, кто вышел на сцену, его родственников и друзей. "Высшие силы", считает он, приговорили их всех.

Проклял он и Леру Кудрявцеву, которая была ведущей на памятном вечере.