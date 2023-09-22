За отставку голосует большинство: фанаты «Рубина» требуют Рахимова уйти с поста главного тренера

Фанаты «Рубина» требуют отставки главного тренера Рахимова после очередного поражения

Болельщики футбольного клуба Казани «Рубин» выступают за отставку главного тренера Рашида Рахимова - они пишут об этом под постами в телеграм-каналах и социальных сетях.

Напомним, что ранее «Рубин» в матче четвертого группового этапа Кубка России проиграл «Ростову». Основное время завершилось со счетом 1:1, а серия пенальти - 4:2 не в пользу казанцев. Сейчас «Рубин» замыкает таблицу группы Б. В комментариях под публикациями в телеграм-канале «Рубина» пользователи призывают Рахимова уйти в отставку. Часть пользователей отмечает, что в серии послематчевых ударов били оборонительные игроки.

В телеграм-канал «Рубин Гудс» запустили опрос среди подписчиков, в рамках которого интересуются. стоит ли увольнять Рахимова. На данный момент участие в нем приняли 1480 человек. Большинство - 78% - проголосовали за то, что Рахимову необходимо покинуть пост главного тренера.