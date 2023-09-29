Результаты аннулируются: российская легкоатлетка Коробкина была дисквалифицирована за допинг

Российскую легкоатлетку Коробкину лишили золота Универсиады и дисквалифицировали за допинг

Российская легкоатлетка Елена Коробкина была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, о чем сообщает на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Дисквалифицировали спортсменку на основании решениРя Спортивного арбитражного суда от 27 сентября за нарушения 2012 и 2014 годов. Наказание было вынесено на основании данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории.

Срок дисквалификации спортсменки - с 27 сентября 2023 года и по 26 сентября 2027 года. Помимо того, результаты Елены Коробкиной, которых она достигла с 2 июля 2013 и по 24 июля 2016 году, аннулируются.