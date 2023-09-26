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Результат был ожидаемым: Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина»

Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина» над «Факелом» 25 сентября
Результат был ожидаемым: Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина»

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В прошлом капитан «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о результате матча девятого тура Российской премьер-лиги против «Факела». В интервью metaratings.ru он отметил, что результат для него был достаточно ожидаемым, изначально он даже думал, что будет ничья. Напомним, что «Рубин» одержал победу со счетом 1:0, а единственный гол был забит на 85-минуте Валентином Вада.

При этом, Фёдоров считает, что «Факел» в этом матче очень предсказуемо играл в обороне, без фронта атаки. Он отметил, что команда играла «через середину», где у «Рубина» самая насыщенная зона.

Сама победа казанцев, по мнению Фёдорова, заслуженная:

«"Факел" сбавил обороты и стал просаживаться. Все-таки они предъявили очень сильный натиск «Рубину». И я думал: хватит ли им физически? Они чуть сбавили, «Рубин» стал проводить хорошие атаки, и моменты стали появляться. «Рубин» заслуженно победил».

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