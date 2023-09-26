Результат был ожидаемым: Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина»

Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина» над «Факелом» 25 сентября

В прошлом капитан «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о результате матча девятого тура Российской премьер-лиги против «Факела». В интервью metaratings.ru он отметил, что результат для него был достаточно ожидаемым, изначально он даже думал, что будет ничья. Напомним, что «Рубин» одержал победу со счетом 1:0, а единственный гол был забит на 85-минуте Валентином Вада.

При этом, Фёдоров считает, что «Факел» в этом матче очень предсказуемо играл в обороне, без фронта атаки. Он отметил, что команда играла «через середину», где у «Рубина» самая насыщенная зона.

Сама победа казанцев, по мнению Фёдорова, заслуженная: