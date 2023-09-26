«После Билятдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру

Внук Билялетдинова рассказал о планах тренера «Ак Барса» о завершении карьеры

Внук главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барса» Александр Романов рассказал, когда Зинэтула Билятдинов может закончить карьеру наставника. Своим мнение молодой человек поделился с YouTube-каналом «Черкас Атлант».

Как заявляется защитник «Айлендерс», на данный момент сам хочет продолжать работать с «Ак Барсом», так как тренерство для него - не просто работа, оно стало для него жизнью.

При этом, Романов отметил, что наставник казанцев хочет закончить карьеру, но не стал обещать, что этот сезон станет для него последним. Спортсмен заявил, что на данном этапе тренер на закате карьеры.

«Сколько можно? Мы все ему уже говорили, мол, ну что же ты. Никаких еще пяти лет в хоккее не будет».

Он также считает, что годы работы его деда - это целая эпоха и якобы после Билятдинова «такого» хоккея уже не будет.