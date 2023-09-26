Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

«После Билятдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру

Внук Билялетдинова рассказал о планах тренера «Ак Барса» о завершении карьеры
«После Билятдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру

Сообщество Вконтакте «ХК "Ак Барс"»

Подписаться в Telegram

Внук главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барса» Александр Романов рассказал, когда Зинэтула Билятдинов может закончить карьеру наставника. Своим мнение молодой человек поделился с YouTube-каналом «Черкас Атлант».

Как заявляется защитник «Айлендерс», на данный момент сам хочет продолжать работать с «Ак Барсом», так как тренерство для него - не просто работа, оно стало для него жизнью.

При этом, Романов отметил, что наставник казанцев хочет закончить карьеру, но не стал обещать, что этот сезон станет для него последним. Спортсмен заявил, что на данном этапе тренер на закате карьеры.

«Сколько можно? Мы все ему уже говорили, мол, ну что же ты. Никаких еще пяти лет в хоккее не будет».

Он также считает, что годы работы его деда - это целая эпоха и якобы после Билятдинова «такого» хоккея уже не будет.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

Полезное

час назад

Как не потерять накопления: эксперты рассказали что будет с ценой на квартиры с 2023 по 2025 год.

ооо качественный сервис компания по травле тараканов

Спортивные новости Казани

день назад

Отметились четыре игрока ХК «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Новости Казани

15 часов назад

Цена снизится, когда упадет срос: жители Казани в шоке от цена на такси

ремонт кофемашин delonghi в Красноярске

Новости Казани

3 часа назад

Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу

Спортивные новости Казани

6 часов назад

Результат был ожидаемым: Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина»

Новости Татарстана

2 часа назад

Все решил овертайм: «Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика»

Новости Татарстана

15 часов назад

«И снова великая Аврора!»: в Татарстане вновь видели северное сияние
Лонгриды
3 дня назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Важное в РТ

час назад

С 25 сентября клиенты Сбера открывают вклады по более высоким ставкам

Новости Татарстана

3 часа назад

Вспышки на Солнце и магнитные бури: в небе над Татарстаном вновь увидели северное сияние

Новости Татарстана

3 часа назад

Письмо направили президенту: совфед за назначение Альберта Суяргулова прокурором Татарстана

Важное в РТ

3 часа назад

ВТБ: мошенники предлагают застраховать или отремонтировать смартфон клиента
«После Билятдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру
Спортивные новости Казани
16 минут назад

«После Билятдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру

Новости Казани

3 часа назад

Максимальная финансовая защита: Ильсур Метшин заявил о решении проблемы обманутых дольщиков в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Вопрос на стадии изучения: в школах Татарстана прокомментировали закупку беспилотников

Новости Татарстана

6 часов назад

Раскупают больше других: стало известно, какой из городов Татарстана самый пьющий
Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться