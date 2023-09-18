«Открыл личный счет»: бывший нападающий «Ак Барса» забросил первую шайбу за «Коламбус Блю Джекетс»

Бывший нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Воронков забросил первую шайбу за «Коламбус Блю Джекетс». Он отметился во второй игре контрольных матчей среди новичков команды НХЛ.

Во втором периоде за 50 секунду до сирены ему удалось реализовать выход один на один с вратарем в матче против проспектов клуба «Даллас Старс». В результате игра закончился со счетом 3:6 (1:1, 2:1, 0:4) в пользу «звезды» из Техаса.

Напомним, что россиянин не отметился набранными очками ни в предыдущей встрече против «Торонто Мейпл Лифс», ни во второй победной игре «Коламбуса» против «Детройта». Открыть личный счет Дмитрию удалось лишь в третьем поединке в команде НХЛ.