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«Луидор» стал стратегическим партнером футбольного клуба «Рубин» на сезон 2024-2025

ООО «Луидор», один из крупнейших холдингов в России по продаже и обслуживанию коммерческих и легковых автомобилей, стал официальным автомобильным партнером ФК «Рубин».

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ООО «Луидор», один из крупнейших холдингов в России по продаже и обслуживанию коммерческих и легковых автомобилей, стал официальным автомобильным партнером ФК «Рубин». Сотрудничество будет способствовать укреплению позиций клуба и компании, а болельщикам и партнерам организаций будут предоставлены новые возможности и привилегии.

«Рубин» — одна из немногих российских команд, за которую болеют не только в родной Казани, но и по всей стране. Все, кто следит за нашим футболом, прекрасно помнят и яркие матчи с «Челси» и «Барселоной» в Лиге Чемпионов, и два подряд выигранных чемпионата страны, когда главный трофей российского футбола впервые в новейшей истории оказался на берегах Волги. Приятно и почетно стать частью отечественной футбольной истории. Уверен, «Рубин» ждут новые победы и трофеи», — отметил генеральный директор ООО «Луидор». Сергей Гусев.

В дни проведения домашних матчей ФК «Рубин» посетители смогут принять участие в развлекательных мероприятиях в зоне фан-парка, а также познакомиться с техникой компании «Луидор» в рамках экспозиции. Кроме того, болельщиков ждет комплимент от партнера в виде чак-чака, который получит каждый пришедший на игру.

«Мы рады приветствовать компанию «Луидор» в семье ФК «Рубин». Их поддержка и участие являются важным вкладом в наш успех как на поле, так и за его пределами. Мы уверены, что это партнерство принесет множество позитивных изменений для обеих сторон», — заявил заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям ООО ФК «Рубин» Айрат Ахметгалеев.

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