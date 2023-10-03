Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

Лишаться шанса на выступление?: «Рубин» потерпел 4-е поражение в Кубке России

ФК Казани «Рубин» потерпел 4-е поражение в Кубке России
Лишаться шанса на выступление?: «Рубин» потерпел 4-е поражение в Кубке России

pixabay

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В матче группового тапа клубка России Пути РПЛ казанский «Рубин» проиграл «Уралу» со счетом 0:2.

Первый мяч был забит под конце первого тайма. Усилить свое преимущество команде Екатеринбурга удалось во втором тайма., когда защитник «Урала» Бевеев один и в один обыграл Ширяева и прострелил в штрафную. За всю игру спортсмены Казани нанесли по воротам Илья Помазуна всего лишь один удар в створ ворот.

На данный момент в группе B «Рубин» находится на четвертом месте с четырьмя очками в активе. Казанцы лишаться шанса на выступление в следующем раунде в случае победы «Локомотива» или ничьи с «Ростовом».

В следующем туре чемпионата России казанский «Рубин» будет играть против «Ахмата». Матч пройдет в Грозном.

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