Воспитанники системы казанского "Ак Барса" братья Андрей и Евгений Свечниковы набрали по очередному баллу за результативность в Национальной Хоккейной Лиге.

Так, младший брат Андрей сделал результативную передачу и помог своей "Каролине" победить "Тампу-Бэй" (2:1). Для форварда это очко стало уже 15 в 10 матчах. Сейчас он является лучшим бомбардиром своей команды и третьим россиянином по результативным баллам после Овечкина и Кузнецова. В свою очередь, "Каролина" идет на первом месте по потерянным очкам во всей лиге - 10 побед в 11 матчах.

Евгений Свечников, который, кажется, наконец, нашел свою команду, вновь набрал балл за результативность. Нападающий первого звена "Виннипега" заработал свое 5 очко в этом сезоне, а его команда проиграла по буллитам "Сент-Луису" (2:3). С 15 очками в 12 матчах "Виннипег" идет на 7 месте в западной конференции.