Появились билеты на шоу Загитовой и матч Ак Барса в Дубае: казанцев ждет организованный авиаперелет

С сегодняшнего дня стартовала продажа билетов на выставочный матч "Ак Барс" - "Авангард", а также выступление Алины Загитовой в Дубае.

3 декабря на "Coca-Cola Arena" состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между трехкратным обладателем Кубка Гагарина "Ак Барсом" и действующим чемпионом "Авангардом". А 4 и 5 декабря состоятся сразу два шоу "Спящая красавица" с Татьяной Навкой и Алиной Загитовой. Билеты можно купить по цене от 41 до 110 долларов.

А для казанских болельщиков в ближайшее время будет подготовлено специальное предложение, включающее авиаперелёт, проживание, трансфер на арену и билеты на матч и шоу.