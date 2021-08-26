Матч между сборными командами России и Словакии, запланированный на 8 октября этого года, будет перенесен из Казани в другой российский город. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Как сообщается, причиной для переноса игры стало плохое качество газона на стадионе "Ак Барс Арена". О новом месте проведения матча будет объявлено чуть позже.

Напомним, ранее "Ак Барс Арена" уволила подрядчика, обслуживащего газон стадиона, после многочисленной критики со стороны футболистов и главного тренера казанского "Рубина".