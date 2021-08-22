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Фото: ak-bars.ru

Перестрелка в Зеленом дерби закончилась победой Казани: как барсы вышли в финал домашнего турнира?

22.08.2021, 10:00 32 0
Дамир Садриев

Предпоследний игровой день "ТANECO Кубка Чемпионов" должен был определить финальную пару, которая сразится за кубок главного хоккейного турнира лета уже в это воскресенье. Примечательно, но до самого последнего момента в финале могли оказаться все 4 команды, однако, удача сопутствовала "Ак Барсу" и СКА. Питерцы обыграли магнитогорский "Металлург", а барсы одержали верх над "Салаватом Юлаевым". Теперь уральские коллективы разыграют между собой лишь бронзу, а финалисты Кубка Гагарина-2015 сразятся в решающем матчу за Кубок TANECO. 


Фото: ak-bars.ru

Несмотря на ослабленный состав уфимского клуба, все ожидали яркой и зрелищной игры - статус Зеленого дерби не позволял случиться иначе. К тому же, "Салавату Юлаеву", а конкретно главному тренеру Томи Лямсе, наверняка, было что доказывать. Поражение в плей-офф со счетом 0:4 от "Ак Барса" в свое время поставило финна на край пропасти, и тогда лишь чудо позволило Лямсе остаться на тренерском мостике.

Хотя справедливости ради, у башкирского коллектива в Казани дела не складывались еще задолго до назначения финского тренера. В последних 15 матчах в столице Татарстана "Ак Барс" одержал над Уфой 14 побед. Еще раз, прочувствуйте весь масштаб, 14 побед "Ак Барса" против 1 победы "Салавата Юлаева" в 15 последних матчах в Казани. Вот уж, действительно, есть что доказывать.

Наверное, потому гости и вышли на лед сверхзаряженными, счет был открыт уже на 20 секунде матча (0:1). Ждать долгого ответа от "Ак Барса" не пришлось - это американец Стивен Кэмфпер в большинстве забил свою вторую шайбу за клуб (1:1). 


Фото: ak-bars.ru

Увы, в первом периоде это был первый и последний повод для радости для казанских болельщиков. На протяжении первой двадцатиминутки Уфа смотрелась активнее и свежее и своего все-таки добилась. Уфимская молодежь расчертила красоту и вывела команду вперед (1:2). Так команды и ушли на перерыв.

Второй период в отличие от первого остался уже за Казанью и на авансцену вышли двое первые тройки барсов. С каждым предсезонным матчем взаимосвязи между нападающими все больше и больше обретают форменную структуру. А звено Кагарлицкого - Галимова - Тарасова и вовсе претендует на то, чтобы стать открытием нового сезона. 


Фото: ak-bars.ru

Вторую двадцатиминутку подопечные Дмитрия Квартальнова, кстати, выиграли со счетом 3:1, а одна из шайб вновь была забита в большинстве. Видно, как команда прибавляет в данном компоненте по сравнению с прошлым сезоном. 

Третий период можно описать так: одни не хотели, другие не могли. Команды обменялись по шайбе, и счет установился на отметке 5:4 в пользу "Ак Барса". Несмотря на 4 пропущенные шайбы, стоит отметить 19-летнего вратаря казанцев Артура Ахтямова, который не то, чтобы продемонстрировал феерический матч и провел какую-то сумасшедшую игру, однако, именно он был признан лучшим игроком матча в составе "правильных зеленых". 


Фото: ak-bars.ru

Есть пятнадцатая победа в шестнадцати матчах: "Ак Барс" победил "Салават Юлаев" со счетом 5:4 и вышел в финал, где уже сегодня встретится со СКА. Пока что питерцы - единственная команда, нанесшая поражение хозяевам турнира. Надеемся, что завтра казанцы сделают все, чтобы оформить реванш. На кону ни что иное, как "TANECO Кубок Чемпионов".

ХК Ак Барс Хоккей Спорт
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11:47, 19.08.2021
Пытаясь спасти собаку, водитель насмерть сбил ее хозяина
11:02, 19.08.2021
Мужчина спешил в командировку и забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей наличкой
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Патрушев ответил на вопрос о возможности введения российских войск в Афганистан
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В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29
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14-летняя девочка изнасиловала младшего брата и выложила видео в интернет
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Страшное эхо войны: поисковики обнаружили останки 24 детей, убитых фашистами
19:00, 18.08.2021
Задержанного маньяка-душителя заподозрили в 20 изнасилованиях
13:47, 18.08.2021
Два сотрудника ФСБ погибли в ДТП, за рулем сидел лично начальник ГИБДД
12:44, 18.08.2021
Сотворили чудо: врачи смогли спасти руку, которую ребенку полностью оторвало в ДТП
12:33, 18.08.2021
ФСБ нашла и наказала женщину, которая в Сети призывала убивать детей
10:55, 18.08.2021
Осенью в России среди вакцинированных россиян разыграют призы по 100 тысяч: их получит 1000 человек
08:47, 18.08.2021
Девочка, которая сдала ЕГЭ в 8 лет, не смогла поступить на бюджет в МГУ
01:00, 18.08.2021
Молния убила мать и сына, которые находились в палатке
20:00, 17.08.2021
Не сошлись во мнениях по дизайну: наемный строитель жестоко убил хозяина дома и спалил его тело
16:32, 17.08.2021
В России анонсировали появление пятой вакцины от коронавируса
13:34, 17.08.2021
Сделали все, что могли: пилоты разбившегося в Подмосковье самолета уводили его от жилых домов
12:25, 17.08.2021
Судебные приставы забрали у женщины машину вместе с документами на операцию ее 10-летнего сына
12:15, 17.08.2021
В Подмосковье упал новейший транспортный самолет, выживших нет
11:59, 17.08.2021
Девочка-подросток ударила ножом своего дядю, защищаясь от семейного насилия
11:39, 17.08.2021
И даже не извинились: женщину облили кипятком при попытке устроиться на новую работу
08:22, 17.08.2021
«Роллс-Ройс» стоимостью в 31 миллион спалили у бизнесмена из мести или зависти
07:43, 17.08.2021
Женщина вышвырнула из окна роддома чужого младенца
07:31, 17.08.2021
Владимир Путин утвердил новый план противодействия коррупции до 2024 года
05:00, 17.08.2021
Медики в фельдшерском пункте сожгли партию вакцины от коронавируса
01:00, 17.08.2021
Мужчина забрался в окно к бывшей и зарезал ее спящего парня, девица даже не проснулась
20:00, 16.08.2021
Только тариф, остальное - отдельно: сколько на самом деле будут стоить авиабилеты по 1 рублю?
18:15, 16.08.2021
Российские летчики сбежали от Талибана*: со дня подвига прошло 25 лет
17:07, 16.08.2021
В Театре Российской Армии поставили «Преступление и наказание», где главный герой - Галявиев
16:09, 16.08.2021
Молниеносная смерть: двухмесячный малыш умер от заражения коронавирусом от родственников
13:55, 16.08.2021
Юрист рассказал, как можно бороться с алкашами на скамейках у подъездов
13:33, 16.08.2021
Стало известно, в каком формате начнется учебный год в школах России
13:13, 16.08.2021
Не вынес страдания: отставной прокурор покончил с собой
12:54, 16.08.2021
«Били и обливали кипятком и ледяной водой»: в семье 7 лет истязали троих маленьких детей
10:16, 16.08.2021
ГИБДД начала применять дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах, включая Татарстан
09:27, 16.08.2021
Российские чиновники устроили поножовщину на банкете
07:30, 16.08.2021
Начальника службы по борьбе с коррупцией поймали на получении взятки
07:17, 16.08.2021
Российский вирусолог усомнился в том, что вакцинация способна остановить пандемию
22:00, 15.08.2021
Авиабилеты стоимостью в 1 рубль планируют продавать в России
20:03, 15.08.2021
Татарстан вошел в Топ-10 регионов России по числу привитых от Covid-19
17:25, 15.08.2021
Мать, выбросившую своего младенца в мусор, задержали в Москве
15:39, 15.08.2021
Лидеры татарской общины Афганистана могут стать членами правительства страны
13:45, 15.08.2021
Детей эвакуируют из лагеря в Башкирии из-за лесного пожара
13:17, 15.08.2021
«Если есть в мире жопа, то это здесь» - министр экологии Камчатки о дорогах в российской глубинке
12:42, 15.08.2021
Парни бьют девушек, разбитые бутылки и запах газа: массовая драка произошла в Екатеринбурге
20:00, 13.08.2021
Чтоб не надумал жениться: мать организовала похищение взрослого сына у его невесты
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«Откупилась за 100 тысяч»: Суд закрыл дело учительницы, отправившей интимное видео ученику-школьнику
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«В нем бесы»: мать изрезала ножом своего 2-летнего сына, считая его одержимым демонами
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В православном соборе на мужчине в камуфляже внезапно вспыхнула одежда
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Сергей Лавров: Казань может принять Олимпиаду-2036
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Привязала перед уходом: Мать заперла своих детей одних на 4 дня, один из малышей умер
07:42, 13.08.2021
Следствие рассматривает теракт как одну из версий взрыва автобуса в Воронеже
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Заключенный убил сотрудника исправительной колонии и был ликвидирован при задержании
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Третий задержанный за побег из ИВС сам сдался полиции из-за страха
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Догнал и перерезал горло: мужчина зверски убил свою супругу в машине на глазах у детей
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Российский чиновник назвал жалующихся на смог граждан «ноющей кучей дерьма»
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Глава фонда памяти группы Дятлова внезапно умер после похода на перевал
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Родители сами похитили невесту прямо перед свадьбой из-за неприязни к жениху
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Российские следователи в рамках уголовного дела допросили кота
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Труп неизвестного зверя на пляже жутко напугал туристов
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Депутат-миллионер признался, что случайно пристрелил человека
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Полиция ищет водителя, раздавившего 10-месячного младенца на пляже
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Обманутых будет еще больше: «подруга» Finiko - Frendex прекратила свою работу на территории России
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Владимир Познер заявил о заслуженном наказании для РФ на Олимпиаде в Токио
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
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«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью