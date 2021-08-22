Предпоследний игровой день "ТANECO Кубка Чемпионов" должен был определить финальную пару, которая сразится за кубок главного хоккейного турнира лета уже в это воскресенье. Примечательно, но до самого последнего момента в финале могли оказаться все 4 команды, однако, удача сопутствовала "Ак Барсу" и СКА. Питерцы обыграли магнитогорский "Металлург", а барсы одержали верх над "Салаватом Юлаевым". Теперь уральские коллективы разыграют между собой лишь бронзу, а финалисты Кубка Гагарина-2015 сразятся в решающем матчу за Кубок TANECO.



Фото: ak-bars.ru

Несмотря на ослабленный состав уфимского клуба, все ожидали яркой и зрелищной игры - статус Зеленого дерби не позволял случиться иначе. К тому же, "Салавату Юлаеву", а конкретно главному тренеру Томи Лямсе, наверняка, было что доказывать. Поражение в плей-офф со счетом 0:4 от "Ак Барса" в свое время поставило финна на край пропасти, и тогда лишь чудо позволило Лямсе остаться на тренерском мостике.

Хотя справедливости ради, у башкирского коллектива в Казани дела не складывались еще задолго до назначения финского тренера. В последних 15 матчах в столице Татарстана "Ак Барс" одержал над Уфой 14 побед. Еще раз, прочувствуйте весь масштаб, 14 побед "Ак Барса" против 1 победы "Салавата Юлаева" в 15 последних матчах в Казани. Вот уж, действительно, есть что доказывать.

Наверное, потому гости и вышли на лед сверхзаряженными, счет был открыт уже на 20 секунде матча (0:1). Ждать долгого ответа от "Ак Барса" не пришлось - это американец Стивен Кэмфпер в большинстве забил свою вторую шайбу за клуб (1:1).



Фото: ak-bars.ru

Увы, в первом периоде это был первый и последний повод для радости для казанских болельщиков. На протяжении первой двадцатиминутки Уфа смотрелась активнее и свежее и своего все-таки добилась. Уфимская молодежь расчертила красоту и вывела команду вперед (1:2). Так команды и ушли на перерыв.

Второй период в отличие от первого остался уже за Казанью и на авансцену вышли двое первые тройки барсов. С каждым предсезонным матчем взаимосвязи между нападающими все больше и больше обретают форменную структуру. А звено Кагарлицкого - Галимова - Тарасова и вовсе претендует на то, чтобы стать открытием нового сезона.



Фото: ak-bars.ru

Вторую двадцатиминутку подопечные Дмитрия Квартальнова, кстати, выиграли со счетом 3:1, а одна из шайб вновь была забита в большинстве. Видно, как команда прибавляет в данном компоненте по сравнению с прошлым сезоном.

Третий период можно описать так: одни не хотели, другие не могли. Команды обменялись по шайбе, и счет установился на отметке 5:4 в пользу "Ак Барса". Несмотря на 4 пропущенные шайбы, стоит отметить 19-летнего вратаря казанцев Артура Ахтямова, который не то, чтобы продемонстрировал феерический матч и провел какую-то сумасшедшую игру, однако, именно он был признан лучшим игроком матча в составе "правильных зеленых".



Фото: ak-bars.ru

Есть пятнадцатая победа в шестнадцати матчах: "Ак Барс" победил "Салават Юлаев" со счетом 5:4 и вышел в финал, где уже сегодня встретится со СКА. Пока что питерцы - единственная команда, нанесшая поражение хозяевам турнира. Надеемся, что завтра казанцы сделают все, чтобы оформить реванш. На кону ни что иное, как "TANECO Кубок Чемпионов".