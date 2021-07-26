На прошлой неделе стартовала летняя олимпиада в Токио. Татарстан вошел в список лидеров среди регионов России по количеству представителей на олимпийских играх. Одним из них станет уроженец Казани Ирек Ризаев, который сразиться за медали в дисциплине BMX-фристайл.
Ирек является одним из сильнейших BMX-райдеров страны и имеет реальные шансы на успех в Токио. Для казанца сейчас наступает важнейший период карьеры - BMX впервые вошел в олимпийскую программу, и это классный шанс заявить о себе на более широкую аудиторию. Первые заезды и розыгрыш медалей состоятся 31 июля и 1 августа, соответственно.
А перед началом соревнований мы решили поговорить с мамой Ирека Земфирой. Она рассказала нам о детстве своего сына, о том, как он влюбился в BMX и поделилась кратким рецептом, как вырастить ребенка-чемпиона. Получился очень милый и насыщенный разговор.
О детстве
Мы пробовали семейное образование, пару лет учились дома.
- Земфира, признавайтесь. Сколько процентов успеха вашего сына можно приписать именно вам? Маме, которая помогала, поддерживала, переживала.
- Я тоже иногда думаю, как я могла ему помочь в его увлечении. Иногда я шучу, если меня спрашивают, что если бы мои усилия, то Ирек скорее стал бы музыкантом, потому что в детстве я всех «гоняла» в музыкалку.
Если серьезно, то я очень ответственно относилась к воспитанию детей. Старалась, чтобы они были здоровыми, умными и самое главное счастливыми. Это были приоритеты. И я с большим энтузиазмом возилась с ними.
- Чем Ирек любил заниматься в детстве?
- На тот период, когда дети росли, они были моей страстью - мы гуляли, играли, учились. У нас даже садика не было, мы всё время проводили вместе. У нас был свой мир, мы занимались тем, чем хотели.
И у нас была компания. Два мальчика в семье это много игр, шума, нам точно не было скучно. Были спортивный комплекс, велосипеды, развивающие игры, много любви, свободы и энергии. С 4 лет и до выпускных экзаменов музыкальная школа, играли на гитаре.
- Совсем без садика?
- Да, мы пробовали семейное образование, пару лет учились дома. И в это время они научились заниматься быстро и эффективно. Они учились хорошо, но я никогда не видела, чтобы они делали уроки. Они успевали сделать их в школе.
- А как в детстве обстояли дела со спортом?
- Да, спорт тоже был. Показывались даже в цирковую школу, но Ирека не взяли, он им не понравился, был полноват и немного неуклюж. Посоветовали отвести его на сумо. Примерно в 10 лет я отвела его в лыжную секцию, мой любимый тогда вид спорта, и год он там позанимался. Тогда уже у них были велосипеды и на занятия музыкой и спортом мальчики передвигались на них.
Любовь к велосипедам
Тусил с велосипедом около их «крутой» компании и старался кататься также.
- Когда велосипед для Ирека стал чем-то большим, чем транспорт для посещений музыкалки?
- У нас был друг дядя Саша. Со своим братом он в роще строил небольшие трамплины и прыгал на велосипеде. Мы как-то шли мимо и остановились посмотреть. Всех это поразило, наверное это была любовь с первого взгляда.
- С этого момента Ирек и начал заниматься фристайлом?
- Да, когда не было дяди Саши, мы приходили на эти трамплины и тоже пробовали их переезжать, а потом мы встретили Баранова ВВ. У "Меги" было велосипедное мероприятие, мы остановились посмотреть и нас пригласили поучаствовать в соревнованиях по фигурному вождению на велосипедах. Различные соревнования организовывала молодежная организация "Экстрим фактор", мы участвовали во всех их мероприятиях от соревнований до походов.
- Что было потом?
- Потом было знакомство с зеленодольским тренером Петровым ЛБ и недолгое увлечение триалом. А ещё были мальчишки, которые любили прыгать через трамплины. При содействии "Экстрим фактора" они строили трассы и устраивали соревнования.
Мы участвовали во всём, чем могли. Ирек тусил с велосипедом около их «крутой» компании и старался кататься также. Приходилось пробовать и строить, и чинить велосипед. Моей страстью были велосипеды, дети, и мы все вместе участвовали в поездках, соревнованиях.
Путевка в профессиональный спорт
Интересовалась как дела и не мешала ему жить так, как он хочет.
- Помните первое серьезное соревнование?
- Когда Иреку было 13 лет мы ВКонтакте прочитали, что в Красноярске предстоит первый Чемпионат России по BMX, приглашаются все желающие. Для участия надо снять и прислать свой профайл. Мы загорелись этой идеей.
Тогда Ирек научился делать несколько трюков, в том числе бэкфлип - сальто на велосипеде (и да, я знаю названия основных трюков). Мы сняли небольшое видео, наложили музыку, чтобы было эффектнее, послали всем членам группы ВКонтакте, чтобы нас заметили и да, нас пригласили!
- Это очень здорово, какие чувства и эмоции вы тогда испытали?
- Это были грандиозные мероприятие и поездка. Впервые на одной площадке собрались лучшие BMX-еры России. Мы увидели их в живую, и Ирек впервые покатался с легендами российского BMX. И это была наверное наша последняя с ним совместная поездка.
- Ваша последняя совместная поездка? То есть с 13 лет он уже ездил по России один?
- На следующий год в 14 лет Ирек поехал туда уже один и дальше, как спортсмен развивался больше самостоятельно. Новые знакомства, новые соревнования. Первые победы, первые спонсоры (их поддержка была важна). Всё наверное было спонтанно, но как-то росло и развивалось.
- Видимо, Ирек очень любил свое дело. Как думаете, в чем его особенность?
- Наверное особенность Ирека в том, что он использовал любую возможность и выкладывался на 100% в то, что ему нравилось. Дальше я поддерживала только морально: интересовалась как дела и не мешала ему жить так как он хочет.
- А чем занимается ваш второй сын, брат Ирека?
- Второй сын очень дружен с Иреком, но он развивался в своём направлении. Закончил дорожный факультет строительного вуза, начал работать с ребятами, строящими скейтпарки и теперь проектирует и строит вместе со строительной компанией Легато. По своим проектам консультируется с братом.
- Легато - это ведь та самая компания, которая построила у нас в Казани экстрим-парк Урам?
- Да, Ирек продвигал идею Урама. А Легато это отдельный грандиозный проект. Ребята научились строить в городах спортивные площадки.
Отдельная удивительная история и о том, как BMX стал Олимпийским видом спорта. И долгий в 3 года сложный путь к поездке на олимпиаду - это тоже отдельная удивительная история. И дружба Ирека с Дашей (его девушка) тоже. Как она из каратистки стала BMX-ершей, его верной спутницей и незаменимой поддержкой.
С интересом и удовольствием наблюдаю за жизнью детей, люблю их, рада, когда они здоровы и счастливы.
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