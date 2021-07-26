На прошлой неделе стартовала летняя олимпиада в Токио. Татарстан вошел в список лидеров среди регионов России по количеству представителей на олимпийских играх. Одним из них станет уроженец Казани Ирек Ризаев, который сразиться за медали в дисциплине BMX-фристайл.

А перед началом соревнований мы решили поговорить с мамой Ирека Земфирой. Она рассказала нам о детстве своего сына, о том, как он влюбился в BMX и поделилась кратким рецептом, как вырастить ребенка-чемпиона. Получился очень милый и насыщенный разговор.

Ирек является одним из сильнейших BMX-райдеров страны и имеет реальные шансы на успех в Токио. Для казанца сейчас наступает важнейший период карьеры - BMX впервые вошел в олимпийскую программу, и это классный шанс заявить о себе на более широкую аудиторию. Первые заезды и розыгрыш медалей состоятся 31 июля и 1 августа, соответственно.

- Земфира, признавайтесь. Сколько процентов успеха вашего сына можно приписать именно вам? Маме, которая помогала, поддерживала, переживала.

- Я тоже иногда думаю, как я могла ему помочь в его увлечении. Иногда я шучу, если меня спрашивают, что если бы мои усилия, то Ирек скорее стал бы музыкантом, потому что в детстве я всех «гоняла» в музыкалку.

Если серьезно, то я очень ответственно относилась к воспитанию детей. Старалась, чтобы они были здоровыми, умными и самое главное счастливыми. Это были приоритеты. И я с большим энтузиазмом возилась с ними.