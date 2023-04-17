Общество
· Регина Шигабетдинова

«Прекращаем работу с 17 апреля»: «Леруа Мерлен» и Fix Price приняли новое решение для всех россиян

Известно, каких привилегий лишатся покупатели «Леруа Мерлен» и Fix Price с 17 апреля
«Прекращаем работу с 17 апреля»: «Леруа Мерлен» и Fix Price приняли новое решение для всех россиян

Фото: соцсети

Крупные сети магазинов, продающие в России различные товары для дома и ремонта, приняли новое решение для всех граждан. Ретейлеры объявили о прекращении работы важных направлений сразу после Пасхи, передаёт PRIMPRESS.

На изменение решились сразу несколько крупных сетей магазинов, торговые точки которых расположены почти во всех регионах нашей страны. Например, о нововведении объявили в сети супермаркетов Fix Price.

Ретейлер запустил новую акцию, по которой любые необходимые товары покупатели могут получить бесплатно. Доставка любого заказа для граждан из магазина данной сети будет бесплатной, если общая сумма в чеке составит 1600 рублей и больше. Однако с 17 апреля акция перестанет действовать.

А в сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» объявили об окончании возможности получать повышенный кешбэк за покупки в онлайн-магазине. До этого граждане могли получать себе на счет банковской карты по 5% от суммы покупки при оплате покупок картой одного из крупных банков. Сейчас кешбэк уменьшился и составляет всего 3%. Но зато действовать подобные условия будут уже до 24 апреля включительно.

Сегодня в Казани стартует финал Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Свой прогноз на исход серии дал легендарный хоккеист Владислав Третьяк.

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