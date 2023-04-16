Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов прокомментировали предстоящий финал между «Ак Барсом» и ЦСКА

Финал Кубка Гагарина в этом году начнется в Казани уже завтра, 17 апреля. Соперником казанской команды станет ЦСКА. Клуб, вероятно, жаждет отомстить команде Билялетдинова за проигранный финал в 2018 году, когда «Ак Барс» разгромил ЦСКА в серии со счетом 4:1. Кстати, с таким же счетом закончилась серия между казанцами и омским «Авангардом».

Вероятно, главной сенсацией сезона можно назвать возвращение в стан казанцев главного и уже легендарного тренера Зинэтуллы Билялетдинова. Если он выиграет новый трофей — то станет самым титулованным тренером в КХЛ.

Прогнозами на финал серии с PROKAZAN поделились и легендарные хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.

«Ак Барс» спустя пять лет снова в финале, и снова с ЦСКА

Нынешний обладатель кубка — ЦСКА. Но в арсенале красно-синих только два трофея, а у казанского клуба — 3. «Ак Барс» пять лет уже не был в финале кубка Гагарина и, вероятно, команда готовится показать на что она способна. Стартует серия в Казани, что тоже позитивный фактор для татарстанской команды.

Противостояние точно обещает быть зрелищным, ведь за 4 дня до первой игры раскуплены все билеты. Теперь можно побороться разве что за место в спортбарах, где еще есть возможность забронировать столик.

По статистике, фаворитом нельзя назвать ни одну из команд. В 41 игре казанцы обыграли ЦСКА 22 раза, а армейцы одолели «Ак Барс» 19 раз. В регулярном чемпионате команды встретились в этом сезоне дважды и один раз победу одержали армейцы, а один раз — казанцы.

ЦСКА можно назвать самой забиваемой командой розыгрыша плей-офф — на счету у команды 63 забитые шайбы. «Ак Барс» же забил 45 раз. При этом, команда Билялетдинова более дисциплинирована и за розыгрыш заработала 128 минут штрафов, а ЦСКА — 193. Учитывая как поднаторели в реализации большинства татарстанцы, это может стать решающим фактором.

Также стоит отметить, что казанцы очень сильны в обороне — им в ворота попали только 29 шайб, тогда как в воротах у ЦСКА побывали 44.

Казанцы забросили 14 шайб в большинстве, а армейцы 10. В меньшинстве «Ак Барс» выглядел более стойким — пропустил 9 шайб, против 12 у ЦСКА.

Владислав Третьяк болеть будет за ЦСКА, но удачи пожелал двум командам

В эксклюзивном комментарии для PROKAZAN легендарный хоккеист и президент Федерации хоккея Владислав Третьяк рассказал, кому желает удачи в финале и за кого будет болеть лично.

«Как армеец я не могу болеть против родного клуба. Но как президент Федерации хоккея желаю удачи обеим командам. Нам дороги все игроки, все кандидаты в сборную, все молодые прогрессирующие хоккеисты. Пожелаю обоим финалистам показать красивый хоккей, играть без травм, зрелищно, порадовать болельщиков. И пусть победит сильнейший. До финала всегда добираются только лучшие – поэтому серия не закончится быстро. Будет упорная борьба, и придется сильно постараться, чтобы выиграть Кубок Гагарина».

По словам Третьяка, обе команды похожи тем, что в них много сильных хоккеистов из разных поколений. Есть как опытные мастера, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, так и талантливая молодежь, которая очень старается проявить себя в плей-офф.

«В составе ЦСКА отметил бы потрясающую эффективность лидеров – Григоренко, Окулова, Плотникова. Они делают то, что и должны делать настоящие звезды, игроки первого звена. То есть забивают в самые нужные моменты. В отдельных матчах у ЦСКА не очень много бросков, но команда очень качественно распоряжается своими шансами. Четыре броска – два гола. Отличная работа лидеров атаки».

Третьяк отметил, что казанская команда на протяжении нескольких лет качественно развивал хоккеистов и наигрывал молодежь. В этом году к ним добавились опытные мастера — и команда выступила лучше, вышла в финал.

«Одной молодежью выиграть трудно, должны быть и такие хоккеисты как Радулов и Шипачев. Именно они внесли решающий вклад в победы казанцев над «Адмиралом» и «Авангардом» в предыдущих сериях. Мастерство у обеих финалистов на очень высоком уровне. Ждем, кто ярче проявит себя в финале».

По словам Третьяка, и ЦСКА и «Ак Барс» — очень хорошо обученные команды. Если армейцы стараются играть на высоких скоростях и агрессивно, а их козыри — работа на пятачке, у бортов и неожиданные броски из разных позиций. ЦСКА также качественно работает в меньшинстве, постоянно накрывает соперников и не дает бросать.

«Казанцы же играют в фирменный хоккей Билялетдинова. Можно сказать, финская схема. От обороны, терпение, работа. И очень опасные контратаки – особенно с учетом мастерства нападающих «Ак Барса». Возможно, на родном льду казанцы будут больше атаковать, раскрываться. Но в любом случае нас ждет непредсказуемый хоккей».

Депутат Госдумы и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов отметил, что ждет от финальной серии интересной игры.

«Жду прежде всего интересной игры! От лидеров много зависит, как и от вратарей и не надо забывать любой финал рождает новых героев, болельщикам привет!»

Болельщики пару месяцев назад не верили, что «Ак Барс» будет в финале

Билялетдинов вернулся к тренерской деятельности спустя несколько лет «простоя». Оказалось что принципы его работы все еще актуальны и действенны. При этом важно помнить, что Билялетдинов, несмотря на отсутствие тренерского стажа, все-таки изменился и сам. По ходу плей-офф стало понятно, что Билл делает выводы из игры соперников и пытается корректировать игру казанцев.

По словам Залины Султановой, многолетнего фаната казанской команды, еще пару месяцев назад было тяжело поверить, что «Ак Барс» будет в финале Кубка Гагарина.

«В какой-то момент игроки переломили весь ход сезона и вот, как мы сейчас все видим, «Ак Барс» наконец-таки в финале. Повторяется противостояние 2018 года когда в финале играли ЦСКА против «Ак Барса». Это просто было легендарная серия. Я уже в предвкушении от нового противостояния команд, уже жду с нетерпением начала этой серии, потому что уверена, игра будет жёсткая, игра будет тяжёлая и, как мне кажется, четырьмя играми здесь мы не обойдёмся. Но я верю в команду, потому что я болельщик, всегда с командой: в минуты горя и радости, я очень-очень надеюсь, что Кубок Гагарина будет за нами».

В пресс-службе ХК «Ак Барс» не ответили на вопросы PROKAZAN.

Первая игра финальной серии Кубка Гагарина пройдет в Казани 17 апреля. Начало матча в 19:30. Вторая игра состоится также в Казани, 19 апреля. Начало матча в 19:00.