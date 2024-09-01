Звезду НХЛ сбил пьяный водитель. Джонни не стало в один день с братом

Сообщения о смерти Джонни Годро, выдающегося игрока НХЛ и ключевой фигуры команды «Коламбус Блю Джекетс», огорчили спортивное сообщество. Годро и его брат Мэтью стали жертвами автомобильной аварии, спровоцированной пьяным водителем. Трагедия произошла в Сэйлеме, куда братья приехали на свадьбу своей сестры.

Информацию о смерти братьев первым опубликовал бывший арбитр НХЛ Тим Пил, который выразил надежду на то, что сообщение окажется ошибочным. Однако полицейский отчет и подтверждение от властей штата Нью-Джерси вскоре развеяли все сомнения.

Согласно отчету CBS News Philadelphia, инцидент произошел днем 29 августа, когда водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на двух велосипедистов. Следующий день должен был стать для семьи Годро днем радости и праздника, но вместо этого они столкнулись с горем.

«Коламбус Блю Джекетс» официально подтвердили смерть Годро, отметив его как выдающегося спортсмена и человека: «Джонни был исключительным игроком и человеком. Его страсть к игре и способность приносить радость окружающим оставили неизгладимый след в истории клуба и сердцах болельщиков».

Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн также выразил свои соболезнования: «Джонни оставил заметный след в каждом клубе, где играл, особенно в "Калгари Флэймз", где он провел большую часть своей карьеры и достиг значительных успехов».

Джонни Годро, прозванный "Джонни Хоккей" за его мастерство на льду, был знаменитостью НХЛ, четырехкратным участником Матча всех звезд и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. В прошлом сезоне он набрал 60 очков за 81 матч. Гибель такого таланта является большой потерей для мира спорта и напоминает о важности проблемы пьяного вождения, пишет news.sportbox.ru.