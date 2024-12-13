Зимние каникулы в школах изменились - озвучены точные даты

Министерство просвещения Российской Федерации обновило рекомендации по датам зимних каникул для школьников.

В 2025 году школьники будут отдыхать с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, что составит ровно 14 дней. Эти сроки стали оптимальными, учитывая праздничные дни и необходимость восстановления сил после первой половины учебного года.

Гибкий график: что нужно знать

Федеральные рекомендации не являются обязательными для всех образовательных учреждений. Школы имеют право самостоятельно устанавливать график каникул. Это может привести к различиям в датах даже в одном городе. Например:

Школы с триместровой системой обучения, чаще встречающиеся в Москве и других крупных городах, планируют отдых на период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Учреждения с традиционной четвертной системой, как правило, следуют федеральному календарю.

Особенности для младших школьников

Для первоклассников, как и в предыдущие годы, предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. Они продлятся с 17 по 24 февраля 2025 года. Эти дни позволят самым маленьким ученикам немного отдохнуть в середине второго полугодия.

Рекомендации для родителей

Родителям важно заранее уточнить даты каникул в школах своих детей. Эту информацию можно узнать:

На официальных сайтах школ.

У классных руководителей.

В электронных дневниках, если школа использует цифровую систему управления.

Знание точных сроков поможет спланировать семейный отдых, поездки и развлекательные мероприятия.

Праздничные дни в период каникул

Каникулы традиционно совпадают с новогодними праздниками, что делает их особенно долгожданными. Для школьников предусмотрен отдых в такие официальные праздничные дни, как:

1 и 2 января — Новый год.

7 января — Рождество Христово.

Школьники смогут насладиться праздничной атмосферой и провести время с семьей.

Зимние каникулы 2025 года — это возможность для школьников и их родителей провести время вместе, отдохнуть и восстановить силы. Однако важно помнить, что даты могут варьироваться в зависимости от региона и системы обучения, поэтому стоит заранее уточнить их в своей школе.

