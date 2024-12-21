Беспилотник врезался в 37-этажный небоскреб в Казани

По предварительным данным, два беспилотника врезались в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. Из здания в данный момент эвакуируются люди. Также СМИ сообщают, что в городе был слышен третий взрыв.

Второй удар попал на видеозапись одного из очевидцев. Его публикует телеграм-канал «Злой Казанец».

Также СМИ сообщают о прилете в жилой дом на улице Клары Цеткин и в ЖК «Манхэттен».

Татарстан и раньше подвергался атакам БПЛА.