Беспилотник врезался в 37-этажный небоскреб в Казани
Скриншот видео
По предварительным данным, два беспилотника врезались в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. Из здания в данный момент эвакуируются люди. Также СМИ сообщают, что в городе был слышен третий взрыв.
Второй удар попал на видеозапись одного из очевидцев. Его публикует телеграм-канал «Злой Казанец».
Также СМИ сообщают о прилете в жилой дом на улице Клары Цеткин и в ЖК «Манхэттен».
Татарстан и раньше подвергался атакам БПЛА.
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