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Беспилотник врезался в 37-этажный небоскреб в Казани

По предварительным данным, два беспилотника вре...

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По предварительным данным, два беспилотника врезались в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. Из здания в данный момент эвакуируются люди. Также СМИ сообщают, что в городе был слышен третий взрыв.

Второй удар попал на видеозапись одного из очевидцев. Его публикует телеграм-канал «Злой Казанец».

Также СМИ сообщают о прилете в жилой дом на улице Клары Цеткин и в ЖК «Манхэттен».

Татарстан и раньше подвергался атакам БПЛА.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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