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Дефицит врачей в Татарстане снизился до 1200 человек

В Татарстане дефицит врачей начинает сокращатьс...

Алиса Петрова

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В Татарстане дефицит врачей начинает сокращаться, и число медицинских специалистов увеличилось на 270 человек.

Теперь региону требуется всего 1200 новых кадров, как сообщил министр здравоохранения республики Марсель Минуллин.

Для лучшего понимания динамики стоит отметить, что еще в конце 2022 года нехватка врачей достигала 2000. В этом году ситуация улучшилась благодаря тому, что штат медработников пополнился на 480 человек, что позволило снизить дефицит до 1600 специалистов.

Тем не менее, несмотря на положительные сдвиги, Татарстан все еще испытывает острый недостаток узкопрофильных специалистов — таких как анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и офтальмологи. Кроме того, нехватка терапевтов, эндокринологов и кардиологов продолжает оставаться актуальной проблемой. Таким образом, перед системой здравоохранения региона стоят новые вызовы для дальнейшего развития и укрепления кадрового потенциала, сообщает ТНВ.

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